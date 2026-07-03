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La presidenta (E) Delcy Rodríguez dio la cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela. La noche del jueves 2 de julio de 2026, la mandataria dio los números en la rueda de prensa internacional desde el Palacio de Miraflores en Caracas.

Indicó Rodríguez que la cifra de muertos subió a 2.595 además resaltó que se están revisando minuciosamente estos datos. Como dijo que eso se está haciendo para dar un balance de fallecidos verídico.

Dijo esto ya que se descubrió que cinco personas que aparecían como fallecidas aparecieron en los registros surtiendo combustible. Es por ello que se está haciendo un resumen a fondo de los fallecidos.

Cifra de fallecidos por los terremotos en Venezuela

«Cinco personas que habían sido registradas como fallecidas cargaron combustible después del evento; o sea, no estaban fallecidas (…). No queremos dar números que no estén rigurosamente comprobados», aclaró la presidenta encargada.

Dijo Rodríguez que desde un primer momento rescatistas nacionales, además de componentes de socorro de Venezuela se trasladaron a la zona de desastre desde el mismo miércoles. Día que se registraron los dos fuertes sismos.

Comentó que el plan de contingencia sigue activo y se está atendiendo las zonas de desastre. Las cuales sufrieron daños severos desde los eventos presentados la semana pasada cuando hubo los dos sismos de magnitud siete.

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