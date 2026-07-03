Compartir

Un sismo en el estado Carabobo en horas de la madrugada fue reportado por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis). En las últimas horas dicho organismo solo ha reportado dos temblores en el país.

El mismo en la entidad industrial tuvo una magnitud de 2.6 grados en la Escala de Richter con una profundidad de cinco kilómetros. El epicentro tuvo lugar a 37 kilómetros al noreste de Morón, municipio Juan José Mora.

A las 7:22 minutos, Funvisis informó de un movimiento telúrico en Naiguatá, estado La Guaira. Con una magnitud de 2.8 grados en la Escala de Richter. Además de una profundidad de 3.4 kilómetros.

Funvisis reportó sismo en el estado Carabobo

En el estado Carabobo no se habían reportado sismos en los últimos días, estos se habían concentrado en estados como Portuguesa, La Guaira y Yaracuy. Además de Bachaquero en el estado Zulia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas