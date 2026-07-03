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El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico se celebra cada 3 de julio. Es una campaña global cuyo objetivo es reducir el consumo de bolsas de plástico de un solo uso y concienciar sobre el grave impacto ambiental que generan en los ecosistemas terrestres y marinos

Las efemérides del 3 de julio nos recuerdan que un día como hoy se decreta el Conjunto Monumental Campo de Carabobo como Monumento Histórico Nacional. Además de Sitio de Patrimonio Histórico (1961).

Un día como hoy nació Rafael María Baralt (1810) Historiador, escritor y poeta venezolano. Autor del primer Diccionario de Galicismos del español y primer hispanoamericano en la Real Academia de la Lengua Española RAE.

Simón Bolívar da su primer discurso político ante la Sociedad Patriótica (1811).

Nace Franz Kafka (1883) Escritor bohemio de origen judío que escribió en alemán. Su obra está considerada una de las más influyentes de la literatura universal.

Los restos mortales de Fernando Peñalver son ingresados al Panteón Nacional (1896). Fue el primer gobernador de Carabobo, consejero del Libertador, murió en Valencia un 7 de mayo de 1837.

Efemérides del 3 de julio

En Uruguay votan las mujeres por primera vez en América del Sur (1927).

El ingeniero e inventor escocés, John Logie Baird, presenta la primera transmisión de televisión a color (1928).

Se funda la línea aérea venezolana Aeropostal (1929). Historia del Primer Vuelo en Venezuela.

César Tovar (1940) nació un día como hoy, fue un gran beisbolista venezolano.

Nace Tom Cruise (1962) Actor, productor y director estadounidense.

Se estrena la película Volver al Futuro (1985).

Inicia transmisiones Televen (1988). Sigue siendo uno de los canales de señal abierta en el país. Con entretenimiento, además de noticieros, información y programas variados.

Se nacionaliza el Banco de Venezuela (2009). Historia de los Bancos en Venezuela.

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