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Suiza clasificó a octavos tras derrotar a la selección de Argelia en la fase de los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo FIFA 2026. Breel Emboló y Dan Ndoye marcaron los tantos que le dieron la victoria a los suizos.

Argelia luchó aunque cosechó pocas oportunidades de gol, tuvieron el manejo del balón con un 55% del juego. Pero no llegaron a cristalizar el tanto, de hecho tuvieron 88% de los pases y un total de 513 pases en el juego.

Pero en remates al arco los argelinos se quedaron muy cortos y solo tuvieron dos buenas oportunidades por cinco de los suizos. En tiros de esquina dominaron los suizos con cuatro por dos de los argelinos.

Suiza clasificó a octavos, Argentina y Colombia buscan avanzar hoy

A las dos de la tarde, juegan Egipto contra Australia, partido que deben dominar los egipcios desde el inicio. Mientras que Argentina y Colombia buscarán avanzar a los octavos de final hoy en horas de la tarde y noche.

El encuentro de la tarde entre Argentina y Cabo Verde será a las seis, hora de Venezuela. Lionel Messi y sus muchachos van contra el experimentado arquero Vozinha y la peligrosa y humilde selección caboverdiana.

Este choque es uno de los más esperados, Cabo Verde ha llegado lejos en esta Copa del Mundo 2026. Incluso ha tenido apoyo de muchos fanáticos del fútbol, veremos cómo jugarán ante los argentinos.

Mientras que Colombia va contra Ghana a las 9:30 de la noche, una vez más aparece una selección africana en el camino de los neogranadinos. Recordemos que en Italia 90, Camerún los sacó del Mundial.

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