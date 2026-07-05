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Luego de los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado 24 de junio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez lanzó nuevas medidas económicas de largo alcance. Para movilizar los sectores productivos del país.

Indicó Rodríguez que se activaron de esta manera 10 motores económicos con el fin de impulsar la economía en Venezuela. Dichas medidas eran esperadas en las últimas horas, Rodríguez dio las mismas junto a su equipo económico.

«Hemos activado un plan especial de al menos 10 motores de la economía que se activan para atender este proceso de recuperación. Venezuela va a nacer. Venezuela se va a levantar sobre el dolor, sobre el alma herida», afirmó la mandataria.

Los sectores activados son la banca como el mercado de valores del país, sector de la construcción. Como la economía comunal, abastecimiento, hidrocarburos, sector farmacéutico entre otros.

Entre las medidas económicas de largo alcance anunciadas destacan:

Un programa de financiamiento que establece una asignación mensual durante los próximos seis meses para las personas más afectadas, garantizando una contingencia de ingresos permanentes.

La activación de la cartera hipotecaria en la banca pública y privada con un subsidio de hasta el 80%.

La exoneración de tasas e impuestos relacionados con registros de alquiler y compra de inmuebles.

La prohibición de exportar materiales de construcción, para garantizar el abastecimiento interno durante el proceso de reconstrucción.

Misión Venezuela renace

Indicó Rodríguez que se tomó la decisión de crear la Gran Misión Venezuela Renace. Este programa agrupa los planes como Barro Nuevo, Barrio Tricolor, Juntos Todo es Posible como también Venezuela Bella.

«He decidido crear la Gran Misión Venezuela Renace, donde se comprenderán las misiones Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se subsume Juntos Todo es Posible y Venezuela Bella, como un gran brazo ejecutor en materia de recuperación de vivienda e infraestructura, que esté al servicio de todo este proceso», explicó la mandataria.

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