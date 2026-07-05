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Los funcionarios del CICPC comenzaron a investigar la muerte de una joven en el estado Lara. Nubia Pereira fue llevada al Hospital Doctor Pastor Oropeza en Carora, presentando hematomas y marcas en su cuerpo.

El personal de guardia sospechó que Pereira pudo ser víctima de violencia de género por parte de su pareja. Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas (Cicpc), iniciaron las averiguaciones.

Investigan muerte de una joven en Carora, estado Lara

Pereira falleció tras ser ingresada al centro de salud, enseguida se activó una operación de búsqueda del sujeto. Este fue capturado y se encuentra a disposición del Ministerio Público para las averiguaciones del caso.

Nubia Pereira había celebrado su cumpleaños número 25 el día anterior al hecho. Se presume que entre ambos pudo iniciarse una discusión. El cadáver de la joven permanece en una medicatura forense.

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