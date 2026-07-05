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El arquero de Cabo Verde llegó a la Copa del Mundo de la Fifa siendo un desconocido, luego del juego contra España pasó a ser una celebridad. El mensaje de Vozinha a Venezuela lo dio luego del encuentro.

Se pudo conocer mediante el periodista Tony Carrasco sus palabras para nuestro país. El guardameta es uno de los deportistas más buscados del Mundial, lamentablemente la selección africana cayó ante Argentina.

«Espero que Venezuela salga de este momento tan difícil. Les envío unas palabras de amistad, aprecio y de mucha fortaleza. Es un momento muy triste». Dijo el arquero de Cabo Verde el cual además de futbolista es electricista e instructor de voleibol, de playa.

El mensaje de Vozinha a Venezuela luego de los sismos y las ofertas que tiene

El agente del portero maneja varias ofertas las cuales deberá estudiar muy bien, con 40 años tiene ofertas para jugar en México. Incluso se conoció de una oferta del equipo Inter de Miami como segundo arquero.

Además de las ligas de Brasil como la serie B de Italia donde tiene ofertas, hasta ahora no hay una clara. Pero se mantiene estudiando las mismas junto a su agente, para ver donde iría a jugar.

Cabo Verde pasó a ser el equipo “sensación” del Mundial, todo el mundo quería que avanzara. Pero se quedaron en el camino, en cada Copa del Mundo hay selecciones que se ganan el cariño de los fanáticos.

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