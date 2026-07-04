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Marruecos selló el boleto a cuartos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026, los marroquíes derrotaron a la selección de Canadá con marcador de 3×0. Azzedine Ounahi se encargó de colocar el primer tanto al minuto 50 y el segundo en el minuto 82.

Ya en el agregado, el jugador marroquí Soufiani Rahimi se lució con el tercer tanto para su selección, dando mayor ventaja.

La selección de Marruecos tuvo buen manejo y posesión del balón en este encuentro de hoy sábado la misma fue de 263%. Con un total de 376 pases en los cuales tuvo una precisión de 86% ante Canadá.

Marruecos selló el boleto a cuartos de final de la Copa del Mundo FIFA

En los primeros minutos, Canadá tuvo buenas oportunidades pero luego los marroquís supieron llegar y empezar a dominar. Estos buscaron un solo tanto para poder avanzar luego de eso dedicarse a defender.

En el segundo tiempo fueron arropando a los canadienses hasta sellar el triunfo que los lleva a cuartos de final. Marruecos en el Mundial anterior se lució con su buen fútbol, una mezcla de ofensiva, táctica y defensa.

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