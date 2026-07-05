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Kjell Nilsson interpretó al villano de Mad Max 2, de la trilogía cuando Mel Gibson era el protagonista. Nilsson, era un actor de Suecia y exhalterófilo hizo el papel del malvado Lord Humungus, se conoció que murió hace unos días en Australia.

Nilsson de 76 años tenía tiempo luchando contra una enfermedad renal, cerca de cuatro años venía padeciendo de la enfermedad. En aquellos años ganó popularidad como uno de los villanos más famosos.

Murió el villano de Mad Max 2

De hecho, es una de las figuras centrales en esa entrega del “mundo apocalíptico” con Mel Gibson y otros actores. Su agente, Chris Carbaugh destacó que el pasado 2 de julio el actor murió en su casa junto a su familia.

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