EntretenimientoFarándulaPortada

El importante donativo que hizo Georgina Rodríguez a Venezuela por los terremotos

By Danny Valdiviezo
0
89
donativo que hizo Georgina Rodríguez
Georgina Rodríguez pareja de Cristiano Ronaldo.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El donativo que hizo Georgina Rodríguez por los terremotos a Venezuela fue de suma importancia. La pareja de Cristiano Ronaldo ha estado al tanto de lo ocurrido en el país, a pesar de estar en el Mundial 2026.

Rodríguez, quien es toda una celebridad, envió al Hospital Domingo Luciani un total de cinco camillas de alta resistencia. Dicho centro de salud se encuentra en el sector de El Llanito, donde hay un alto número de personas atendidas por el terremoto.

El importante donativo que hizo Georgina Rodríguez

En el centro de salud fueron ya recibidas las estructuras metálicas de las camillas enviadas por Georgina. Además de estar al tanto de lo que se está haciendo con el material enviado al hospital de la Gran Caracas.

Rodríguez aportó además un total de 50 mil euros, por parte de la organización benéfica World Central Kitchen del chef José Andrés. Georgina además de lo enviado resaltó la fe y fraternidad por parte de ella y de Cristiano en torno a Venezuela.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

El triste momento de un perro buscando a sus dueños en La Guaira (VIDEO)

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
Sourcerevista Ronda
Artículo anterior
Reportaron choque de moto y vehículo en Puerto Cabello
Artículo siguiente
Basquetbolista de la SPB Gilberto Hernández murió tras los terremotos
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes