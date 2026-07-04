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El donativo que hizo Georgina Rodríguez por los terremotos a Venezuela fue de suma importancia. La pareja de Cristiano Ronaldo ha estado al tanto de lo ocurrido en el país, a pesar de estar en el Mundial 2026.

Rodríguez, quien es toda una celebridad, envió al Hospital Domingo Luciani un total de cinco camillas de alta resistencia. Dicho centro de salud se encuentra en el sector de El Llanito, donde hay un alto número de personas atendidas por el terremoto.

El importante donativo que hizo Georgina Rodríguez

En el centro de salud fueron ya recibidas las estructuras metálicas de las camillas enviadas por Georgina. Además de estar al tanto de lo que se está haciendo con el material enviado al hospital de la Gran Caracas.

Rodríguez aportó además un total de 50 mil euros, por parte de la organización benéfica World Central Kitchen del chef José Andrés. Georgina además de lo enviado resaltó la fe y fraternidad por parte de ella y de Cristiano en torno a Venezuela.

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