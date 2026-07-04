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Gilberto Hernández basquetbolista de la Súperliga Profesional de Baloncesto fue encontrado sin vida junto a su esposa tras los terremotos ocurridos en La Guaira. La SPB mediante un comunicado dio a conocer sobre el fallecimiento del deportista.

El atleta y su esposa perdieron la vida trágicamente en La Guaira a causa de los derrumbes provocados por los devastadores sismos que azotaron la región. Hernández había militado en equipos como Diablos de Miranda y Cocodrilos de Caracas.

Basquetbolista de la SPB Gilberto Hernández

Los rescatistas como personal gubernamental que hay en la zona de desastre comentaron sobre la muerte. Jugadores como personal técnico y administrativo del baloncesto en el país lamentaron la muerte del jugador.

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