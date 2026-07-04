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Kylian Mbappé metió a Francia en cuartos de final de la Copa del Mundo de la Fifa 2026. Paraguay luchó y supo dominar el primer tiempo y evitar un tanto pero en el segundo los “galos” pudieron irse adelante.

Desde el punto de penas máximas el delantero del Real Madrid pudo marcar el gol que colocó en la próxima fase a la selección francesa. Paraguay tuvo pocas oportunidades con un solo remate al arco por parte de los suramericanos.

Los franceses jugaron con decisión y sellaron el boleto que ahora los lleva a cuartos, siendo una de las selecciones más fuertes que hay en el Mundial.

Mbappé metió a Francia en cuartos de final del Mundial

Francia dominó la posesión de balón con un 76% a un 90% de precisión de los pases. Paraguay se quedó en el camino, igual que pasó en el Mundial de Francia. Ahora el 9 de julio irán contra Marruecos.

Mbappé anotó su séptimo gol en esta cita mundialista, cargando con la selección y sigue invicta en el Mundial.

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