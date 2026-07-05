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Reportaron incendio en apartamento de Ciudad Chávez al sur de Valencia

By Redacción Noticias24Carabobo
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incendio en apartamento de Ciudad Chávez al sur de Valencia

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Los bomberos de Valencia informaron de un incendio en un apartamento de Ciudad Chávez al sur de la ciudad. El hecho se registró en la torre 16 del complejo habitacional hoy sábado 4 de julio de 2026.

Al sitio llegaron los funcionarios bomberiles quienes realizaron labores de refrescamiento en el apartamento. Combatieron las llamas como lograron de esa manera controlar la situación presentada.

Hasta ahora no hay reporte de personas lesionadas por el fuego, pero si daños severos en el apartamento, según fuentes extraoficiales. Los bomberos iniciaran una investigación del hecho presentado en el urbanismo.

Incendio en apartamento de Ciudad Chávez al sur de Valencia

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron las llamas. El cuerpo de bomberos iniciará las investigaciones pertinentes para determinar el foco del siniestro.

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