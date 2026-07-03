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El video de un perro en La Guaira se hizo viral, el canino fue rescatado primero de los escombros, explicó la cuenta de Instagram, Caracas Pinta. Luego de recibir los cuidados volvió rápidamente a la zona donde estaba.

Este empezaba a llorar buscando a sus dueños, enseguida los rescatistas comenzaron a trabajar en la zona. Esperaban encontrar a las personas con vida, mientras el animal se desesperaba en el lugar.

Lamentablemente las personas que seguramente le alimentaban y le daban cariño habían fallecido en el colapso del edificio en La Guaira. Los rescatistas lo entregaron a los familiares de las personas que perdieron la vida en el lugar.

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Un perro en La Guaira

Como el una gran cantidad de perros y gatos han sido rescatados en la zona afectada por los dobles terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio. Ambos de magnitud 7 que afectaron a varios estados.

Esto nos motiva a hacer un poco más de lo que hacemos por estos nobles animales, los cuales sin duda forman parte de nuestro núcleo familiar. Un perro callejero o un gato necesitan también de nuestra ayuda.

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