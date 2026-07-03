Compartir

El precio del dólar BCV hoy 3 de julio de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 650 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este viernes el dólar oficial estará en 652,97 bolívares y el euro en 747,32 bolívares.

Para este lunes el valor del dólar será de 667,05 bolívares y el euro en 763,19 bolívares.

La onza de oro se ha mantenido en la actualidad en un costo de 4.174,80 dólares. Este indicador había bajado a menos de cuatro mil dólares esta semana, pero se ha ido recuperando de forma rápida en las últimas horas.

El mercado petrolero en el mundo ha estado en baja, hoy el barril registra un costo de 70,59 dólares. El crudo luego del tratado de paz entre Estados Unidos e Irán se ha mantenido en un tope de 70 dólares.

El bitcoin por su parte llegó a 61.480,53 dólares, este ha estado en baja en las últimas semanas en el mundo. Luego de estar en 83 mil dólares y estar recuperando terreno, sigue siendo uno de los indicadores más consultados.

Dólar BCV hoy 3 de julio de 2026, exportaciones petroleras venezolanas hacia EEUU crecieron

Las exportaciones venezolanas de petróleo y derivados hacia Estados Unidos encadenaron en abril su cuarto mes seguido de crecimiento al alcanzar los 482.000 barriles diarios, un alza de 10% en comparación con marzo y de 175% interanual, de acuerdo con los datos más recientes disponibles de la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés).

La cifra confirma lo que vienen mostrando los reportes preliminares: una fuerte alza que se consolida mes a mes, tras el restablecimiento de las relaciones políticas y económicas entre los gobiernos venezolano y estadounidense. Esto ha permitido modificaciones legales, así como una amplia flexibilización de sanciones que facilitan el comercio.

Al desagregar las estadísticas, se observa que Venezuela envió en abril un promedio de 429.000 bpd de crudo a suelo estadounidense, un alza de 15% en comparación con el mes previo y de 152% en contraste con el mismo lapso de 2025.

En total, ocho empresas adquirieron el petróleo venezolano, lideradas por Valero (151.000 bpd), seguida de Chevron (57.000 bpd) y Phillips 66 (50.000 bpd). Completan la cartera de clientes Citgo, la filial nacional en ese país, con 48.000 bpd; Paulsboro (44.000 bpd); ExxonMobil (33.000 bpd); Atlantic Trading (28.000 bpd) y Marathon Petroleum (17.000 bpd).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas