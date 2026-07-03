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Fueron imputados los cuatro exfuncionarios del CICPC por la situación irregular en La Guaira, dijo hoy viernes 3 de julio el Ministerio Público. Así lo informó la fiscalía a través de sus redes sociales.

Ayer jueves fueron presentados ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del estado La Guaira, cuatro (4) exfuncionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

Estos quedaron identificados como Aguilar Reyes Maya, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andréws Omaña y Jhonatan Josue Burgos Sánchez. Quienes fueron aprehendidos por la presunta comisión de diversos delitos en el referido estado el pasado 30 de junio.

Imputados los cuatro exfuncionarios del CICPC por la situación irregular en La Guaira

Durante la audiencia de presentación, el Ministerio Público los imputó por los delitos de Hurto Calificado, Acto Arbitrario y Agavillamiento. Previstos y sancionados en el Código Penal y en la Ley Contra la Corrupción.

Luego de escuchar los alegatos de las partes, la juez de la causa admitió la calificación jurídica de los hechos realizada por el Ministerio Público; y decretó medida de privación judicial preventiva de libertad contra los cuatro imputados, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.

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