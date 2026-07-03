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Funvisis reportó estos temblores en la mañana del viernes 3 de julio en el país. En San Felipe estado Yaracuy reportaron un sismo a las 8:34 minutos de la mañana. El mismo tuvo una magnitud de 3.0 grados y una profundidad de 11.5 kilómetros.

A las 8:55 de la mañana de hoy en Naiguatá estado La Guaira se reportó un temblor por parte de Funvisis con una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 2.6 kilómetros. Este se ubicó a las 9 kilómetros al oeste de Naiguatá.

Temblores en la mañana del viernes

En horas del mediodía reportaron un sismo a las 12:04 minutos del mediodía, con una magnitud de 2.9 grados en la Escala de Richter y una profundidad de nueve kilómetros. El epicentro fue a 16 kilómetros al suroeste de Boca de Aroa.

A las 12:15 minutos del mediodía reportaron un sismo en La Guaira con una magnitud de 4.5 kilómetros. Este tuvo el epicentro a 37 kilómetros al oeste de La Guaira.

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