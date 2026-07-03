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El Castillo de La Guaira es una de las obras más emblemáticas que hay en esa entidad. El mismo queda en ruta a Las Salinas, casi al oeste de ese estado. El pasado 24 de junio con los dos terremotos se pensó que el mismo se vendría abajo pero sigue en pie.

Este iba a ser un hotel, el mismo fue diseñado y construido por el señor Fernando Da Silva Vegario, obra que él tenía en mente para el desarrollo turístico de la zona hace unas décadas. Luego que lo terminó se le negaron los permisos de habitabilidad.

Dijeron hace décadas que el mismo había sido construido en una zona inestable y que no aguantaría un sismo fuerte. El mismo resistió el fuerte incendio de Tacoa en los años ochenta como el deslave de Vargas en 1999.

El Castillo de La Guaira resistió a los terremotos

Ahora la obra resistió los sismos y las fuertes réplicas que han ocurrido en las últimas semanas. Este forma parte de un compendio de obras de la zona, las cuales iban a ser atractivos turísticos, entre ellas “La Casa Barco”.

En lo alto de la montaña cercana al Castillo está una casa en forma de barco la cual se hizo con el fin de atraer turistas, también por una familia de la zona. Estas están cercanas a las zonas de Las Salinas como de Arrecife en el estado de La Guaira.

La semana pasada cuando ocurrieron los dos sismos todas las personas preguntaban que le había ocurrido al legendario castillo. El mismo sigue intacto, desde hace décadas cuando se construyó.

Se pensó luego que se construyó que era mejor demolerlo, ya que se tejieron historias como decir que el mismo se hizo con arena de la playa que estaba cerca. Pero el castillo sigue siendo protagonista en la zona.

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