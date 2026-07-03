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La recuperación de la escolaridad en Venezuela tuvo un importante donativo por parte de la cantante colombiana Shakira. La artista quien es portavoz del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA hizo el anuncio.

Se asignarán 500 mil dólares para reincorporar a los niños a la formación académica la cual fue interrumpida los recientes sismos en el país sudamericano. Dicho programa busca la reinserción estudiantil.

Además de la restauración efectiva en cuanto al aprendizaje. Venezuela la semana pasada sufrió dos terremotos, ambos de magnitud 7 los cuales causaron severos daños. Es por eso que la cantante hace el importante donativo el cual va de lleno al sector de la educación.

Shakira destina este monto para la recuperación de la escolaridad en Venezuela

Indicó Shakira que las organizaciones locales que en la actualidad lideran la ayuda humanitaria para que preparen los proyectos y puedan obtener el respaldo necesario. Los interesados deberán visitar la plataforma globalcitizen.org/venezuela

Shakira hizo el llamado en dar importancia a la educación como pilar fundamental del desarrollo social de los países. Advirtió sobre los graves retrocesos que enfrentan los programas académicos debido a la infraestructura dañada.

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