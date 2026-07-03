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La exmiss venezolana Irene Ferreira perdió a su hijo y a su madre tras los devastadores terremotos ocurridos la semana pasada en el país. Ferreira estuvo en el certamen de Miss Venezuela en los años 90.

En el año 1994 fue la representante de Venezuela en el Miss Mundo donde quedó de segunda finalista. Su hijo Andrés Krauter, una de las grandes promesas del tenis nacional murió en el apartamento donde residía.

Exmiss venezolana pierde a su madre e hijo en el terremoto

La Federación Venezolana de Tenis dio a conocer su pesar por la muerte del joven tenista en los terremotos. De igual modo, Rosina Izquierdo madre de Irene murió también en el terremoto, versión que se conoció de manera “extraoficial”.

Los terremotos del pasado 24 de junio han dejado más de dos mil personas fallecidas, como más de once mil heridos. Un número alto de damnificados en varias zonas del país, entre ellos La Guaira.

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