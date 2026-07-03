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No se dio a conocer el monto que dio el artista urbano, pero será directo para los afectados por los terremotos. Bad Bunny envió ayuda humanitaria a Venezuela tras los fuertes sismos del pasado 24 de junio.

El artista urbano envió ayuda al país, en medio de la gira que está realizando hizo un alto para contribuir con las personas más afectadas por los dos terremotos ocurridos la semana pasada. Dio un importante apoyo a estas personas.

Bad Bunny envió ayuda humanitaria a Venezuela

La noche del jueves 2 de julio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez dio a conocer sobre el importante donativo del artista. Y agradeció públicamente el gesto solidario del artista urbano con los venezolanos.

Ya el “Conejo Malo” en un concierto en Londres había hablado sobre lo ocurrido en Venezuela. El artista se une a otras estrellas del mundo del espectáculo que han colaborado con el país luego del desastre natural de la semana pasada.

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