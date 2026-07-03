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Anunció el INAMEH que la Onda Tropical 22 podría traer lluvias en 17 estados del país hoy viernes y mañana sábado. La misma se encuentra ya en el estado Delta Amacuro en zona oriental del país.

La misma se desplaza a una velocidad de 21 kilómetros por hora, sobre la zona del oriente e interactúa con la zona de convergencia intertropical. Esto pudiera ocasionar aguaceros, chubascos y lloviznas.

Se espera que en el centro del país en las próximas horas se presente nubosidad en horas de la mañana y la tarde. Además de lluvias en varios estados de esta área.

Onda Tropical 22 podría traer lluvias en estos estados

Primero en los estados del oriente venezolano, comprendiendo, Sucre, Monagas, Anzoátegui y Delta Amacuro. Además de zonas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Guárico, Aragua, Miranda, La Guaira y Carabobo.

Depende de su desplazamiento y velocidad podrían presentarse lluvias en las entidades llaneras como occidentales mañana sábado. De igual modo, en las entidades andinas del país. Entre ellas Mérida, Tachira como Trujillo.

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