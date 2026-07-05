Hoy te presentamos la receta de desayuno definitiva: el famoso Overnight Oats o avena trasnochada, una opción que se prepara la noche anterior y está lista para consumir al despertar.
La base de este plato es altamente nutritiva y requiere mezclar en un frasco de vidrio una porción de hojuelas de avena entera, una cucharada de semillas de chía (excelentes fuentes de omega-3) y media taza de leche vegetal o de vaca. El secreto para potenciar su sabor y cremosidad consiste en añadir una cucharadita de miel natural, un toque de esencia de vainilla y una porción de yogur griego, el cual aporta la carga de proteína necesaria para mantener la saciedad durante la mañana.
Antes de consumirlo, se recomienda coronar el frasco con frutas frescas de temporada, como los arándanos o fresas, que aportan una gran cantidad de antioxidantes. Asimismo, agregar un puñado de frutos secos como almendras o nueces trituradas proporciona las grasas saludables que el cerebro necesita para optimizar las funciones cognitivas, convirtiendo esta sencilla preparación en el combustible ideal para el cuerpo.
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