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En las últimas horas, una decisión administrativa del máximo organismo del balompié global encendió el debate: la FIFA le quitó a Lionel Messi una asistencia histórica tras realizar una revisión técnica exhaustiva de una de las jugadas clave en el complicado triunfo de Argentina ante Cabo Verde.

El comité técnico del torneo analizó detalladamente la jugada del tercer tanto albiceleste. Al considerar de manera oficial que la anotación fue un gol en contra de Diney Borges y no una definición limpia del defensor Cristian Romero, el pase previo del astro rosarino quedó sin efecto en los registros.

Con esta modificación, el capitán argentino se mantiene con 9 asistencias en Mundiales, perdiendo de forma momentánea la oportunidad de igualar el legendario récord de Fritz Walter como uno de los máximos asistentes en la historia de la competición.

La estrella de la Albiceleste continúa brillando con luz propia en el Mundial 2026. Con los datos actualizados, el «10» ya acumula la impresionante cifra de 20 goles en Copas del Mundo a lo largo de su trayectoria y registra 7 tantos en el torneo actual, consolidándose firmemente en la pelea por la bota de oro de la competición y guiando el sueño del bicampeonato sudamericano.

Polémica en redes sociales

A través de las distintas redes sociales, miles de usuarios han comenzado a especular sobre el arbitraje, denunciando de manera categórica diversas infracciones que no han sido pitadas en contra de Messi a lo largo del torneo. Esta situación ha generado una profunda molestia entre los internautas, quienes argumentan que el juego brusco contra el «10» no está siendo castigado con el mismo rigor con el que se le recortan sus estadísticas históricas.

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