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Ante el auge de las alternativas naturales y el cuidado del hogar consciente, la tendencia de elaborar un spray casero para tus almohadas se ha consolidado como una de las soluciones más efectivas y económicas para quienes buscan dormir mejor sin recurrir a químicos agresivos.

La preparación de esta bruma aromatizante es sumamente sencilla y puede realizarse en pocos minutos. La base consiste en combinar agua destilada con unas cuantas gotas de aceite esencial de alta pureza; las esencias de lavanda o manzanilla son las más recomendadas por los terapeutas debido a sus comprobadas propiedades ansiolíticas y relajantes, ideales para inducir un sueño profundo.

Spray casero para tus almohadas

El componente diferencial de este remedio casero es la adición de un chorrito de alcohol o vodka de alta graduación. Este ingrediente cumple una doble función fundamental: actúa como un excelente fijador para el aroma y, al mismo tiempo, permite que el líquido se evapora rápidamente.

Gracias a esto, el rocío no deja manchas, no altera la composición de las fibras textiles de las sábanas y, lo más importante, evita la acumulación de humedad que podría propiciar la aparición de ácaros o bacterias en la cama.

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