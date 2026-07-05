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El 5 de julio de 1811 no es una fecha más en el calendario escolar de América Latina; es el punto de inflexión que reconfiguró el mapa geopolítico del continente. Aquel día, el Congreso de Caracas declaró formalmente la Independencia de Venezuela, convirtiendo a la antigua capitanía general en la primera colonia hispana en romper de manera definitiva sus lazos con el Imperio español.

El proceso, que venía madurando desde los hechos del 19 de abril de 1810, alcanzó su clímax en la capilla de Santa Rosa de Lima. Allí, representantes de siete de las diez provincias venezolanas debatieron con fervor la urgencia de asumir la soberanía absoluta. Figuras clave y miembros de la Sociedad Patriótica, como Simón Bolívar y Francisco de Miranda, presionaron de forma decisiva para que el congreso no vacilara ante el temor de una respuesta militar de la corona.

La redacción del Acta de la Declaración de la Independencia, encomendada a Juan Germán Roscio y al boletero Francisco Isnardi, fue mucho más que un documento jurídico. Se convirtió en un manifiesto ideológico que justificaba la separación basándose en los principios de la Ilustración, los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación. Al proclamar que las provincias eran «Estados libres, soberanos e independientes», los firmantes fundaron la Primera República de Venezuela.

El impacto de esta decisión resonó de inmediato en toda Sudamérica. Al demostrar que era posible desafiar la legitimidad del rey Fernando VII, Venezuela encendió la chispa de la emancipación americana. El documento sirvió de modelo jurídico e inspiracional para las posteriores declaraciones de independencia de la región, consolidando a Caracas como la cuna ideológica de la libertad sudamericana.

Hoy, a más de dos siglos de aquella gesta, el 5 de julio se recuerda como el día en que un grupo de civiles y militares cambió el rumbo de la historia, demostrando que el deseo de libertad de los pueblos es capaz de derribar imperios.

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