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Los equipos de rescate desplegados en la urbanización Los Corales localizaron los cuerpos sin vida de la reconocida periodista Melissa De Sousa Visconti y de su madre, la señora Luraima Visconti De Sousa, atrapados entre las ruinas de las Residencias Bahía Mar.

La edificación, ubicada estratégicamente en la avenida La Costanera, sufrió un colapso total en sus estructuras superiores e inferiores como consecuencia directa de la fuerte actividad sísmica. El doloroso hallazgo fue confirmado de manera oficial por Rafael De Sousa Visconti, hermano e hijo de las víctimas, quien se mantenía a la espera de noticias en el perímetro del siniestro.

Melissa De Sousa se desempeñaba con gran mística como periodista del diario El Universal, destacando tanto en la versión impresa como en la plataforma digital del prestigioso medio. Sus compañeros de redacción y del gremio informativo la han recordado en las últimas horas como una profesional noble, profundamente comprometida con sus funciones y poseedora de un intachable espíritu de trabajo. La comunicadora habitaba el segundo piso del inmueble, el cual formaba parte del área más crítica de impacto en la zona costera.

Pese a la recuperación de ambos cuerpos por parte de Protección Civil y las brigadas de salvamento, las labores de remoción de escombros e ingeniería de rescate no se han detenido.

Las autoridades locales informaron que la búsqueda continúa activamente en la edificación con el firme objetivo de localizar a Carlos De Sousa, padre de la periodista, quien todavía permanece bajo el estatus formal de desaparecido desde el día del desastre.

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