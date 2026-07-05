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El mundo del fútbol es testigo de un fenómeno sin precedentes en la era digital. Josimar Dias, conocido globalmente como Vozinha, se ha consolidado oficialmente como el portero más seguido del mundo, alcanzando la astronómica cifra de 25.7 millones de seguidores en Instagram, un número que continúa en pleno ascenso y que lo posiciona por encima de leyendas históricas como Iker Casillas, Manuel Neuer o Thibaut Courtois.

Lo verdaderamente asombroso de este hito es el origen de su crecimiento. El experimentado guardameta de Cabo Verde inició la cita mundialista con una modesta comunidad de apenas 50 mil usuarios. Sin embargo, su rendimiento sobre la cancha y su carisma transformaron por completo su realidad en cuestión de semanas, registrando una de las evoluciones más explosivas en la historia de las redes sociales.

Detrás de la impresionante estadística se esconde una narrativa humana que ha conmovido a millones. A sus 40 años, este atleta criado por sus abuelos militaba en la segunda división de Portugal con un valor de mercado de apenas 50 mil euros.

Fueron sus monumentales atajadas ante la selección de España, sus intervenciones frente a los remates de Lionel Messi y la emotiva presencia de su madre en las tribunas lo que terminó por conquistar los corazones de los fanáticos a nivel internacional. Hoy, Vozinha no solo es el rostro más querido del torneo, sino un ícono global indiscutible.

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