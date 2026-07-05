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El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello Rondón, realizó una inspección al Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar», en el estado La Guaira, según reportaron las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mppijp).

Es importante resaltar que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía fue cerrado luego de sufrir daños en su infraestructura. Durante el recorrido, Cabello Rondón evaluó las condiciones generales de la terminal aérea.

El objetivo de la inspección fue evaluar las afectaciones y coordinar acciones inmediatas para garantizar la operatividad de este centro de conexiones, el cual resultó muy afectado tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

En ese sentido, el Gobierno Bolivariano de Venezuela anunció una alianza internacional para coordinar los trabajos de recuperación en la estructura del aeropuerto.

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