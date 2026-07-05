Compartir

En el universo del fútbol masculino, existe una nación que mira a todas las demás desde lo más alto. La selección de Brasil sigue siendo el equipo más exitoso en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, consolidando un legado que parece muy difícil de igualar en el corto plazo.

La famosa «Canarinha» es la única que ha logrado levantar el ansiado trofeo en cinco ocasiones. Su glorioso camino comenzó en Suecia 1958 de la mano de un joven Pelé, y continuó con los éxitos de Chile 1962 y México 1970. Tras una larga sequía, los sudamericanos volvieron a reinar en Estados Unidos 1994 y, finalmente, en Corea-Japón 2002, ganándose el eterno apodo de la «Pentacampeona».

El dominio del fútbol mundial está repartido entre muy pocos. Detrás de Brasil, el continente europeo da pelea con Alemania e Italia, ambas selecciones con cuatro estrellas en sus camisetas. Por su parte, la selección de Argentina se ubica en el tercer escalón con tres títulos, tras su histórica victoria en el torneo de Qatar 2022.

El selecto grupo de ganadores lo completan Francia y Uruguay con dos coronas cada uno, seguidos por Inglaterra y España con un solo campeonato. Ganar este torneo es una hazaña reservada para leyendas, y por ahora, el juego bonito de Brasil sigue mandando en el planeta.