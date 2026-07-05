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En un acto cargado de profunda emotividad, el embajador de Portugal en Venezuela, Manuel Frederico Pinheiro da Silva, junto al comandante de la Fuerza Operacional Conjunta (FOCON), Hugo Santos, visitaron formalmente a Hernán Alberto Gil Flores.

El ciudadano de 44 años protagonizó un auténtico milagro al ser rescatado con vida tras permanecer siete días sepultado bajo las ruinas de un centro comercial en Catia La Mar, estado La Guaira.

Durante el encuentro, las autoridades lusas sorprendieron a Gil con un obsequio sumamente especial: una camiseta oficial de la selección de Portugal personalizada con el nombre del astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. Este noble gesto no fue casualidad; responde directamente a la ya célebre frase que marcó el momento exacto de su extracción y que forjó un lazo indestructible con los especialistas de la Fuerza Especial de Protección Civil portuguesa.

Camisa de Cristiano Ronaldo a Hernán Alberto Gil Flores

La localización de Hernán Gil se logró gracias al incansable despliegue de los caninos de búsqueda y radares de sonar del equipo europeo. Mientras otros contingentes internacionales daban por perdida la zona debido a la extrema complejidad estructural, el rescatista luso Armando María insistió en remover el terreno. Al identificarse como portugués ante el sobreviviente atrapado, Gil reaccionó con asombrosa lucidez gritando de inmediato el nombre del futbolista.

«Le pregunté si sabía cuál era el grito de Cristiano Ronaldo y, por increíble que parezca, la víctima mandó el tradicional ‘¡Siii!’«, relató conmovido el funcionario. La emotiva respuesta permitió mantener el monitoreo físico, la hidratación constante y la motivación psicológica necesarias para culminar con éxito una de las hazañas de salvamento más virales e inspiradoras de la historia contemporánea.

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