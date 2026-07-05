Compartir

Fueron encontrados sin vida la esposa e hija del exgrandeliga Eliézer Alfonzo entre los escombros del Hotel Eduards en La Guaira. Luego de varios días de búsqueda en el lugar hallaron los cadáveres. Dijo el medio El Tubazo.

Desde el primer día comenzaron las labores de búsqueda de personas en la caída del hotel luego del doble terremoto ocurrido la semana pasada el 24 de junio. Alfonzo junto a sus familiares y otras personas estaba en búsqueda de su esposa.

Patricia Salazar de Alfonzo de 50 años y su hija Eliana Patricia estaban en las instalaciones del hotel. Luego de varias horas de búsqueda las encontraron sin vida. Ya hace unos días, Eliézer el popular “Matatán” había dicho que habían encontrado a la mascota de su hija.

Encontradas sin vida esposa e hija del expelotero Eliézer Alfonzo

Alfonzo se había unido a la búsqueda de sus familiares, incluso en el lugar había estado el mánager de Magallanes, el exgrandeliga boricua Yadier Molina. Esto en la búsqueda de personas.

Desde #N24Carabobo nos unimos al duelo de Eliézer Alfonzo que embarga a su familia y les hacemos llegar nuestra más sincera solidaridad ante esta irreparable pérdida.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas