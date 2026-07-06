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Los bonos Patria de julio 2026 que pagarán esta semana son varios, estos estipendios son esperados desde hoy hasta el próximo viernes. Esto en la primera fase de la agenda de bonificaciones de este mes.

Ya para la semana próxima se estará pagando el Ingreso Integral de los trabajadores, el cual empieza con los empleados públicos. Luego de esto a los jubilados de la administración pública y por último a los pensionados.

Bono único Familiar, es esperado para esta semana en el Sistema Patria, hasta ahora hay un estimado que pudiera ser de 10 mil cinco bolívares. Esto según la tasa del día del Banco Central de Venezuela.

Bono de Corresponsabilidad y Formación, este podría pagarse en los próximos días, teniendo un monto de 66 mil 705 bolívares. Este bono es para trabajadores de las nóminas especiales de ministerios y entes públicos.

Pago de la Misión 100% Amor Mayor, es un aporte de 130 bolívares hecho para los abuelos y pensionados que no cotizaron en el IVSS. Este también pudiera pagarse esta semana según el cronograma de bonos.

Los Bonos Patria de julio 2026 y los de contingencia

Hasta ahora la Plataforma Patria mantiene el pago prioritario del bono Contingencia el cual fue activado luego de los terremotos del pasado 24 de junio. Estos tienen un monto de 93 mil, 186 mil, 372 mil y 465 mil bolívares.

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