Compartir

Rescataron con vida a cuatro personas en La Guaira bajo los escombros luego del doble terremoto del pasado 24 de junio. Autoridades trabajaron durante horas para extraerlos de la residencia derrumbada.

Estas estaban bajo las estructuras colapsadas en el sector OPP Caribe esto en la parroquia Caraballeda en La Guaira.

En el lugar había un joven, una mujer además de dos pequeños, todos fueron sacados con vida del lugar. Enseguida un grupo de paramédicos los llevaron a un centro de salud para ser evaluados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NOTICIAS 24 CARABOBO🇻🇪 (@noticias24_carabobo_)

Rescatan con vida a cuatro personas en La Guaira luego de 12 días bajo los escombros

No fue fácil el trabajo, los rescatistas mantuvieron comunicación con las personas. Se les indicaba que se mantuvieran inmóviles para evitar nuevos desprendimientos. Luego facilitaron los puntos de acceso y realizaron las maniobras de extracción.

El rescate se suma a los que han realizado profesionales socorristas en la zona de desastre en La Guaira. Área que se mantiene aun con rescatistas y personal médico luego de los terremotos del pasado 24 de junio.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas