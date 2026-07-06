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Los campamentos transitorios en Venezuela han estado a la orden para las personas que perdieron su vivienda luego del doble terremoto del pasado 24 de junio. Hasta ahora no ha rebasado la capacidad instalada.

Estos se encuentran en Caracas, La Guaira como en el estado Miranda, en total son 80 campamentos los cuales se encuentran operativos desde hace varios días. Instalados todos por el gobierno nacional.

Estos campamentos, dijo el ministro de educación Héctor Rodríguez buscan fortalecer las capacidades de atención como de protección. “Garantizar espacios dignos y seguros para las familias afectadas es nuestra prioridad”, dijo Rodríguez.

Campamentos transitorios en Venezuela y su capacidad

La capacidad actual de los campamentos es de 17.642 personas y hay una capacidad ocupada de 12.806 personas. 37 campamentos están en Caracas, tiene una capacidad de 11.406 personas y tiene instalada una ocupación de 5.031 personas.

21 campamentos, están en La Guaira, cinco de ellos están en proceso de ampliación. Tiene una capacidad ocupada de 6.715 personas. 22 campamentos están en el estado Miranda, tienen una capacidad de 1.762 personas y una ocupación actual de 1.060 personas.

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