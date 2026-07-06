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La gasolina subsidiada en julio 2026 ya tiene su cronograma hecho para esta semana empezando desde hoy lunes en las estaciones de servicio. El mismo está hecho hasta el próximo domingo 12 de julio.

Los conductores tienen un cupo mensual de 120 litros esto para automóviles además de 60 litros para motos. Recuerda que debes estar registrado en la Plataforma Patria para poder tener acceso al combustible subsidiado.

Gasolina subsidiada en julio

Lunes 06 de julio: Placas terminadas en 1 y 2

Martes 07 de julio: Placas terminadas en 3 y 4

Miércoles 08 de julio: Placas terminadas en 5 y 6

Jueves 09 de julio: Placas terminadas en 7 y 8

Viernes 10 de julio: Placas terminadas en 9 y 0

Sábado 11 de julio: Placas terminadas en 1 y 2

Domingo 12 de julio: Placas terminadas en 3 y 4

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