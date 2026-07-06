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Un accidente de buseta en Monagas, ocurrido en la mañana de hoy en la carretera Jusepín La Toscana dejó dos personas fallecidas. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este lunes 6 de julio de 2026.

Se pudo conocer que un Encava color blanco que transporta a personal de Petróleos de Venezuela quedó en una cuneta al tratar de esquivar un vehículo. El bus volcó quedando a un costado de la vía.

Accidente de buseta en Monagas dejó dos personas fallecidas

Hasta ahora de manera “extraoficial” indicaron que una de las personas fallecidas es una joven y un hombre, ambos trabajadores de PDVSA. Los cuales no han sido identificados por las autoridades de esa entidad.

Las personas lesionadas fueron llevadas al Hospital Universitario, Doctor Manuel Núñez Tovar de la ciudad de Maturín. Al lugar llegaron autoridades de tránsito terrestre además de paramédicos, ambulancias como policías de ese estado.

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