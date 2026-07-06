PortadaSucesos

Accidente de buseta en Monagas dejó dos personas fallecidas

By Redacción Carabobo
0
233
Accidente de buseta en Monagas
El Encava color blanco volcó en la vía Jusepín La Toscana.

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un accidente de buseta en Monagas, ocurrido en la mañana de hoy en la carretera Jusepín La Toscana dejó dos personas fallecidas. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este lunes 6 de julio de 2026.

Se pudo conocer que un Encava color blanco que transporta a personal de Petróleos de Venezuela quedó en una cuneta al tratar de esquivar un vehículo. El bus volcó quedando a un costado de la vía.

Accidente de buseta en Monagas dejó dos personas fallecidas

Hasta ahora de manera “extraoficial” indicaron que una de las personas fallecidas es una joven y un hombre, ambos trabajadores de PDVSA. Los cuales no han sido identificados por las autoridades de esa entidad.

Las personas lesionadas fueron llevadas al Hospital Universitario, Doctor Manuel Núñez Tovar de la ciudad de Maturín. Al lugar llegaron autoridades de tránsito terrestre además de paramédicos, ambulancias como policías de ese estado.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre señalado de asesinar a su madre en el Zulia fue capturado

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Oriental de Monagas/El Periódico de Monagas
Artículo anterior
Gasolina subsidiada en julio, así estará esta semana
Artículo siguiente
Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida inició despliegue en apoyo a la familia venezolana
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes