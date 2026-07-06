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La Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida iniciará un despliegue hoy a las dos de la tarde en uno de los campamentos temporales. La actividad está pautada en el campamento de la Unidad Educativa Nacional “Gran Colombia” en Caracas.

Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida inició despliegue

La información la dio el Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, Tarek William Saab. La actividad estará dirigida a toda la familia venezolana.

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