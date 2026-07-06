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Piloto venezolano Alessandro Famularo dedicó su triunfo al país

By Danny Valdiviezo
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Piloto venezolano Alessandro Famularo

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El piloto venezolano Alessandro Famularo dedicó su triunfo a Venezuela, el corredor criollo que destaca en la Euroformula Open y Eurocup 3 alcanzó el podio el fin de semana. Es por ello que dedicó palabras de aliento al país, por el terremoto del 24 de junio.

Famularo, destacó en el trazado de Hungría donde alcanzó estar en el podio. Comentó que ese premio es para todos los venezolanos. Aquellos que los afectó el movimiento telúrico del pasado miércoles 24.

“Este trofeo se lo dedico a todas las familias que hoy están pasando por momentos tan difíciles. A quienes perdieron a un ser querido, a quienes perdieron sus hogares, a quienes están sufriendo y a todas las personas que necesitan ayuda en estos momentos”, dijo.

Piloto venezolano Alessandro Famularo

Piloto venezolano Alessandro Famularo dedicó su triunfo al país

“Hoy corrí pensando en ustedes. Fueron mi fuerza, mi motivación y ese impulso extra para luchar hasta el final. Sé que un trofeo no puede cambiar todo lo que está pasando, pero espero que, aunque sea por un momento, pueda llevar un poco de alegría y esperanza a mi país”, comentó.

Famuralo busca seguir dejando el nombre del país en alto, como lo hizo este fin de semana en el circuito húngaro. “Este P3 no es solo mío. Es de ustedes. Es de nuestra gente. Es de Venezuela”, dijo.

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