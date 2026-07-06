Compartir

La presidenta encargada Delcy Rodríguez dio la orden para la creación de la Unidad Militar de Tarea Especial de Emergencia ante Desastres. La misma se va a preparar y formar en materia de rescate ante desastres naturales.

Esto para que el componente militar venezolano tenga dicha unidad con el fin de prestar ayuda en materia de desastres tanto en otros países como en el nuestro. La misma llevará el nombre del Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre.

Unidad Militar de Tarea Especial de Emergencia ante Desastres

Rodríguez ayer domingo, Día de la Independencia de Venezuela dio a conocer sobre la creación de dicha unidad. Luego de los eventos sísmicos ocurridos el pasado 24 de junio de 2026.

“Han querido atacar a nuestra fuerza armada, denigrándola, atacándola, y nosotros los hemos visto a ellos ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos”; dijo Rodríguez ayer domingo. La unidad estará a cargo del General de Brigada, Pabón Castellanos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas