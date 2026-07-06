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Una mujer solicitada por un tribunal militar en Punto Fijo, estado Falcón fue capturada en el estado Zulia. El hecho lo dio a conocer el Cuerpo de Policía de la capital occidental en sus redes sociales.

Durante labores de revisión de documentos y control vial en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) San Rafael de Paraguachón; municipio La Guajira, funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), se detuvo a una mujer.

Mujer solicitada por un tribunal militar fue capturada

Heidimar Gabriela Colina Rodríguez de 24 años de edad estaba reseñada y solicitada por la justicia militar. Colina Rodríguez, presentaba una solicitud emanada del Tribunal Militar Noveno de Control de Punto Fijo, estado Falcón, con fecha 14/05/2025, por el delito de Deserción.

La detenida, viajaba acompañada de su hijo de seis años —a quien el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cpnna) le dictó de inmediato una medida de resguardo—; fue trasladada hasta la sala de custodia en Sinamaica, quedando a la disposición del Tribunal Militar correspondiente.

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