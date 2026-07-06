PortadaSucesosTendenciaN24C

Mujer solicitada por un tribunal militar fue capturada

By Danny Valdiviezo
0
142
solicitada por un tribunal militar fue capturada
Heidimar Gabriela Colina Rodríguez de 24 años fue capturada.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Una mujer solicitada por un tribunal militar en Punto Fijo, estado Falcón fue capturada en el estado Zulia. El hecho lo dio a conocer el Cuerpo de Policía de la capital occidental en sus redes sociales.

Durante labores de revisión de documentos y control vial en el Punto de Atención al Ciudadano (PAC) San Rafael de Paraguachón; municipio La Guajira, funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), se detuvo a una mujer.

Mujer solicitada por un tribunal militar fue capturada

Heidimar Gabriela Colina Rodríguez de 24 años de edad estaba reseñada y solicitada por la justicia militar. Colina Rodríguez, presentaba una solicitud emanada del Tribunal Militar Noveno de Control de Punto Fijo, estado Falcón, con fecha 14/05/2025, por el delito de Deserción.

 La detenida, viajaba acompañada de su hijo de seis años —a quien el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Cpnna) le dictó de inmediato una medida de resguardo—; fue trasladada hasta la sala de custodia en Sinamaica, quedando a la disposición del Tribunal Militar correspondiente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre señalado de asesinar a su madre en el Zulia fue capturado

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceCPBEZ
Artículo anterior
Presidenta encargada ordenó la creación de la Unidad Militar de Tarea Especial de Emergencia
Artículo siguiente
Precio del dólar BCV hoy 6 de julio de 2026 y la tasa para mañana
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes