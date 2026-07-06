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El precio del dólar BCV hoy 6 de julio de 2026 sigue su curso y se encuentra en la banda de los 660 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este lunes el valor del dólar será de 667,05 bolívares y el euro en 763,19 bolívares.

Para este martes el dólar tendrá un valor de 674,93 bolívares y el euro en 770,68 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se estabiliza y logra recuperar terreno, teniendo hoy un valor de 4.178,82 dólares la onza. Mientras que el gramo se encuentra en un valor de 177,82 dólares en el mundo.

Se estabiliza y comienza a descender el precio del petróleo para hoy, teniendo un precio de 70,22 dólares. El crudo se ha mantenido estable en los últimos días, pero cercano a los 73 dólares, hasta ahora.

También el precio del bitcoin se ha ido a la baja en las últimas semanas, y hoy bajó a los 70 mil dólares. Teniendo un valor de 63.661,89 dólares, este llegó a estar sobre los 83 mil dólares en el mundo en las últimas semanas.

Dólar BCV hoy 6 de julio de 2026, unidad militar será para rescates

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó la creación de una nueva unidad militar para atender la emergencia ante desastres.

«He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender la emergencia ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre«, anunció la presidenta interina en la conmemoración de los 150 años de independencia del país.

«Han querido atacar a nuestra fuerza armada, denigrándola, atacándola, y nosotros los hemos visto a ellos ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos», defendió la presidenta encargada y comandante en jefe de las fuerzas armadas.

Además añadió: «no entiendo cómo en estos momentos de dolor para Venezuela, de duelo nacional, hay quienes se atreven a la miseria, hay quienes se atreven a planificar que si estallidos sociales. Aquí no habrá estallido social, aquí lo que hay es solidaridad social profunda de nuestro pueblo».

El encargado de liderar esta unidad de tarea especial es el general de brigada Pabón Castellanos, anunció Rodríguez, quien graduó a más de 800 nuevos oficiales y ordenó el despliegue inmediato de los tenientes de corbeta graduados a La Guaira.

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