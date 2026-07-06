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Esto informó el INAMEH de la Onda Tropical 24

By Danny Valdiviezo
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Onda Tropical 24 - lluvias y chubascos para este sábado 22 de agosto

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Danny Valdiviezo
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La Onda Tropical 24 está próxima a llegar a Venezuela, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH), en sus redes sociales. La misma se desplaza actualmente al noroeste de Surinam.

Con una velocidad de 27 kilómetros por hora, se espera que su llegada traiga mal tiempo, lluvias como lloviznas. Acompañada además de vientos, esta interactúa con la zona de convergencia intertropical.

Onda Tropical 24

Esto traería aguaceros en las zonas del oriente del país en los estados Sucre, Delta Amacuro, Bolívar, Monagas y Anzoátegui. Además en los estados centrales, como Caracas, La Guaira, Miranda, Carabobo y Aragua.

Informó el INAMEH mediante una plantilla gráfica de las ondas tropicales. Que también está próxima a llegar para el viernes de esta semana la Onda Tropical 26.

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SourceINAMEH
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