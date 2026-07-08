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Para frenar una crisis de pánico, concéntrate en el presente: respira de forma lenta y profunda (inhalando 4 segundos, reteniendo 4 y exhalando 6). Practica la técnica de anclaje (busca 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que escuchar, 2 que oler y 1 que saborear). [1, 2]

Técnicas para detener una crisis de pánico en el momento

Reconócela y acéptala: Recuerda que, aunque es muy atemorizante, un ataque de pánico no es peligroso, dura entre 5 y 10 minutos y pasará. No luches contra él, acéptalo como una ola que pasará.

Controla la hiperventilación: Si sientes que te falta el aire, respira contando en tu mente «1001, 1002, 1003» mientras inspiras y «1004, 1005, 1006» al expirar.

Estimula tus sentidos: Lleva contigo un aceite esencial de olor fuerte, un ambientador o un caramelo ácido. El sabor y el olor intensos ayudan a distraer al cerebro de la actividad que provoca el pánico.

Estrategias de prevención a largo plazo

Cuida tu estilo de vida: Evita el consumo de cafeína, alcohol y tabaco, ya que son sustancias que pueden actuar como desencadenantes directos.

Mantén una rutina de descanso: Respeta tus horas de sueño, realiza ejercicio regularmente y come a horas regulares para mantener equilibrado tu sistema nervioso.

No evites situaciones: Evitar lugares concurridos o situaciones que te causan ansiedad puede dar alivio a corto plazo, pero a la larga perpetúa el problema.

Si los ataques de pánico son recurrentes y afectan tu día a día, es fundamental buscar ayuda profesional. La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es altamente efectiva para tratar este trastorno.

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