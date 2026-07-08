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El exarquero de la selección de Colombia, René Higuita vuelve a las tendencias luego de que se descubriera que estaba ligado a una propiedad del Cartel de Medellín. Se pudo conocer que un juez especializado decretara la extinción del derecho de dominio.

Esto sobre un inmueble del barrio El Poblado en Medellín, luego de varias investigaciones se descubrió que el mismo estaba en poder de Higuita. También el mismo estaba en poder de un familiar del exarquero.

Higuita quien se encuentra en Estados Unidos en el Mundial, no ha dicho nada al respecto. Las investigaciones señalaban que el portero estaba envuelto en un esquema de testaferro que se utilizan para ocultar bienes.

El inmueble que estaba en poder de Higuita había sido adquirido con recursos del extinto cartel de Medellín. Ahora luego de varias investigaciones se pudo conocer que el inmueble pasará ahora a administración del estado.

René Higuita en tendencia por una propiedad del extinto Cartel de Medellín

Recordemos que Higuita era una de las personas conocidas del jefe del cartel de Medellín como lo era Pablo Escobar Gaviria. De hecho, el exarquero siempre estuvo ligado a Escobar y se dijo que este estaba siempre en las propiedades del llamado “patrón”.

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