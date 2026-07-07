Compartir

El juego Suiza Colombia será dentro de pocas horas y la tarotista Mhoni Vidente dio la predicción de este encuentro. Suiza y Colombia se medirán por un cupo a cuartos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Resaltó la astrologa cubana radicada en México que la selección cafetera está lista para ganar a Suiza. Indicó que de esa manera con la victoria avanzará al próximo nivel de esta cita mundialista.

Juego Suiza Colombia

Según Mhoni, Colombia será una de las sorpresas del torneo. Incluso la puso al mismo nivel de México como una de las selecciones que más dará de qué hablar durante la competencia. Dijo hoy en horas de la mañana.

Hasta ahora hay mucha expectativa en este encuentro entre ambas selecciones, ya que Suiza también parte como favorita.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas