EntretenimientoCuriosidadesPortada

Esta es la predicción de Mhoni Vidente del juego Suiza Colombia

By Danny Valdiviezo
0
98
juego Suiza Colombia

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El juego Suiza Colombia será dentro de pocas horas y la tarotista Mhoni Vidente dio la predicción de este encuentro. Suiza y Colombia se medirán por un cupo a cuartos de final de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Resaltó la astrologa cubana radicada en México que la selección cafetera está lista para ganar a Suiza. Indicó que de esa manera con la victoria avanzará al próximo nivel de esta cita mundialista.

Juego Suiza Colombia

Según Mhoni, Colombia será una de las sorpresas del torneo. Incluso la puso al mismo nivel de México como una de las selecciones que más dará de qué hablar durante la competencia. Dijo hoy en horas de la mañana.

Hasta ahora hay mucha expectativa en este encuentro entre ambas selecciones, ya que Suiza también parte como favorita.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

El terremoto de Caracas de 1967 y la predicción de una vidente italiana

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourcePolítica Heroíca
Artículo anterior
Precio del dólar BCV hoy 7 de julio de 2026 y la tasa para mañana
Artículo siguiente
Detenida mujer por agredir a un hombre con un pico de botella
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes