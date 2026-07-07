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El precio del dólar BCV hoy 7 de julio de 2026 nos indica que la divisa se mantiene en la banda de los 670 nolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes el dólar tendrá un valor de 674,93 bolívares y el euro en 770,68 bolívares.

Para este miércoles el dólar estará en 685,94 bolívares y el euro en 783,77 bolívares.

En cuanto al precio de la onza de oro se mantiene en 4.135,81 dólares para hoy. Este indicador ha mostrado signos de recuperación en su costo. Este hace unos meses había llegado a los cinco mil dólares.

El precio del petróleo se ha mantenido en los últimos días en la banda de los setenta dólares, registrando hoy un precio de 72,38 dólares. La gasolina sigue siendo el derivado más costoso del crudo a nivel mundial.

Se mantiene en recuperación el precio del bitcoin, el cual registra hoy un precio de 63.962,04 dólares, se sigue acercando a los 65 mil dólares. Este es uno de los indicadores más consultados en los últimos días.

Dólar BCV hoy 7 de julio de 2026, Iberia retomará vuelos

La aerolínea española Iberia retomará el próximo 9 de julio sus vuelos regulares entre España y Venezuela, suspendidos desde el pasado 26 de junio como consecuencia de los terremotos registrados en el país suramericano, según informó este lunes la compañía.

Iberia operará dos vuelos semanales entre Madrid y el aeropuerto Internacional de Valencia (Venezuela), con salidas los jueves y domingos. Los vuelos de regreso a Madrid realizarán una escala técnica en Santo Domingo.

Los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela obligaron a cerrar temporalmente el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, por los daños que sufrieron sus instalaciones.

La cifra de fallecidos por los terremotos aumentó en el último balance a 3.342, mientras que la de heridos se elevó a 16.740, la gran mayoría en el estado La Guaira, el más devastado del país, informó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, en un reporte en el que no cifró a los desaparecidos.

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