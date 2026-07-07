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Argentina vino de atrás para eliminar a Egipto al vencer 3×2, Argentina a final del minuto setenta estaba abajo 2×0. Egipto venía dominando el encuentro pero los gauchos voltearon el encuentro de manera milagrosa.

Desde los primeros minutos del juego se vio la presión de Argentina ante una selección egipcia que se veía sin problemas. Egipto comenzó a llegar a la zona gaucha, la defensa argentina se desarticuló por un momento.

Lo que permitió al minuto 15 que Yasser Ibrahim anotara el tanto de la diferencia en el primer tiempo. Minutos después, Argentina tuvo la oportunidad de empatar, Lionel Messi iba a cobrar desde el punto de penas máximas.

Pero nuevamente el astro argentino falló, ya que el arquero Mostafa Shobeir adivinó el disparó atajando la pelota. Fue cuando la preocupación se notaba en el cuadro argentino, que intentaba llegar a la zona.

Argentina vino de atrás, eliminó a Egipto y se metió a cuartos de final

De hecho, hubo buenas propuestas y situaciones y fue cuando nuevamente el portero Shobeir atajaba los disparos. Hubo desesperación por parte de los argentinos ante el cuadro egipcio en el primer tiempo.

Pero el segundo tiempo los egipcios siguieron con su ofensiva sobre todo en contragolpe. Le anulan un gol, pero minutos después pudieron anotar el segundo de forma oficial. Mostafa Ziko marcó el segundo.

La defensa marcó a Messi dejándolo son efecto, más en el segundo tiempo. Cuti Romero al minuto 79 rompió el cero para los argentinos. Messi despertó y al minuto 83 marcó el octavo gol para poner el juego 2-2. Enzo Fernández aprovechó un buen pase para anotar el tercero y colocar adelante a Argentina.

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