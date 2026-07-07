Compartir

El fútbol mundial parece que ganó desde hace un tiempo un nuevo ídolo, un jugador que ha ganado renombre además de respeto. El efecto Haaland le faltaba llegar al Mundial y mostrar su clase para subir como la espuma.

Erling Haaland el llamado “Androide”, ha ganado popularidad en el Mundial con la selección de Noruega. La eliminación de Brasil le dio un nuevo aval entre la fanaticada que tiene, la cual sigue creciendo a nivel mundial.

Con 25 años se ha convertido en uno de los jugadores más buscados por la prensa y por los fanáticos. Se ha hecho viral además lo que hace el jugador en lo que son los planes de alimentación.

El efecto Haaland sigue ganando fanáticos en el fútbol

El futbolista viene de una familia de atletas, Alf Inge Haaland fue un destacado profesional del fútbol mientras que su madre Gry Marita Braut fue campeona de heptatlón. En la actualidad es uno de los delanteros más explosivos que hay.

Ha brillado en las ligas europeas más competitivas, donde ha marcado goles. Además de ser uno de los que rinde en la cancha. En la Liga de Alemania marcó 86 goles en 89 partidos con el Borussia Dortmund.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas