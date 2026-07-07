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La presidenta encargada Delcy Rodríguez sobre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía indicó sobre un plan inmediato para retomar las actividades aéreas. Esto en la terminal ubicada en el litoral central.

Rodríguez y una comitiva especializada inspeccionaron las condiciones actuales del aeropuerto. Y dio las directrices de los trabajos que se van a realizaer. El mismo permanece cerrado luego del doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio.

«Hemos estado aquí inspeccionando el impacto y el daño del doble terremoto en la pista de Maiquetía y, dado que tenemos una pista paralela que podemos emplear. He instruido un plan inmediato para retomar a la brevedad, conforme a un cronograma de retoma de operaciones”, dijo Rodríguez.

Comentó que siguen trabajando en la recuperación como en la reconstrucción del país. Rodríguez destacó que, con el trabajo mancomunado, se recuperará totalmente el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

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